Durante la sesión presencial de este martes, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, fijaron posicionamiento respecto al dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia electoral.

La democracia emana del pueblo

El diputado Ignacio Mier Velazco (Morena) señaló que su coalición y movimiento transformador tienen el respaldo del pueblo de México, y es su convicción que la democracia es lo que establece el artículo 39 de la Constitución, relativo a que “el poder emana del pueblo y se deposita originalmente en beneficio a él”, y no atender los intereses de una élite, porque “se pasó de una mafia del poder a una mafia electoral”.

Hizo notar que, por consistencia política, por congruencia y convicción tienen como único jefe al pueblo de México y “por eso estamos aquí”. Expresó que “un neurocirujano gana 38 mil pesos al mes, mientras los consejeros electorales del INE ganan 400 mil, y un maestro de escuela pública 8 mil 300 pesos al mes. Eso es lo que vamos a tocar en la reforma constitucional, pero lo vamos a hacer también en las reformas a las leyes secundarias”. Es una mentira que se quiera desaparecer el INE.

La democracia no se toca

Por el PAN, el diputado Jorge Romero Herrera lamentó que no haya voluntad para hacer un producto en conjunto, ya que hoy se vuelve a votar la iniciativa de una sola persona, hoy se define si el compromiso es con la democracia o con el poder y “decimos: el INE no se toca, tampoco el Tribunal, el voto libre, la autonomía de las autoridades electorales y la libertad, porque la democracia no se toca, porque es el bien más sagrado que se tiene como República”.

La democracia, aseguró, se debe a la lucha de miles de mujeres y hombres, y es perfectible, pero nunca ha habido en el país una reforma electoral que no surgiera del consenso de las fuerzas políticas. Con el INE ha ganado la alternancia. No defendemos a ningún consejero en especial sino al organismo autónomo que le da fortaleza al país y no sorprenderá que las reformas a las leyes secundarias violen la Constitución.

No es pertinente ni prudente la reforma

Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado del PRI, externó que el voto de su grupo parlamentario será en contra y, que si bien, la discusión sobre las instituciones es válida siempre debe ser en un ambiente de serenidad y profundo amor a la patria. Las razones del voto en contra, afirmó, es que, de cara a los próximos comicios de 2024, no es pertinente ni prudente la reforma que se propone, ni tampoco es válido enfrentarse en temas que son sensibles a la sociedad y que polarizan y dividen.

El PRI, señaló, está convencido de la democracia en sus tres dimensiones: directa, representativa y participativa. Añadió que su negativa a tocar al INE no es un cheque en blanco; “exigimos a este órgano austeridad en su operación, prudencia en sus decisiones políticas y mejora en sus procesos institucionales”. Expresó que el dictamen es omiso ante el mayor enemigo de la democracia: el narcotráfico. “Hacemos votos porque triunfe la reconciliación nacional y se derrote la polarización y se derrote el odio”.

Se pudo haber construido un documento en consenso

Del PVEM, el diputado Carlos Alberto Puente Salas dijo que se debe reconocer que “hoy tenemos una autoridad electoral, tanto en el Instituto como en el Tribunal, que es perfectible”. Es triste, agregó, “que no legislemos en consecuencia con responsabilidad y de cara a la nación en lo que sí hace falta”. Estimó que se pudo haber construido un documento en consenso, “como deben ser todas las reformas político-electorales”.

Afirmó que “vamos a seguir trabajando a favor de un México para que tenga más y mejores oportunidades y en materia político-electoral yo no descarto que sigamos trabajando, hacer uso y ejercicio de la política para que podamos avanzar en todas las adecuaciones legales que sabemos que se requieren para el fortalecimiento democrático de nuestro país”.

Se deja pasar una gran oportunidad

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, comentó que había 50 iniciativas con las que se pudo haber construido una gran reforma constitucional en materia electoral a favor del pueblo y de la democracia. Consideró que se deja pasar una gran oportunidad, “el que con sus votos hubiésemos construido la reforma constitucional en materia electoral que requiere el país”.

Mencionó que “Lorenzo Córdova se atreve a decir que no ganan más que el Presidente cuando 120 funcionarios ganan más que el Presidente y solo con que ajustaran su salario a lo que dice la Constitución se obtendrían recursos suficientes a lo que cuestan 200 diputados de esta soberanía”. Sostuvo que es un verdadero elemento de indignación de la gente los lujos, los privilegios, los fideicomisos, los miles de millones de pesos que el INE maneja”.

“Vamos a votar en contra de esta reforma tóxica y regresiva”.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) enfatizó que “vamos a votar en contra de esta reforma tóxica y regresiva” y añadió que “abre la posibilidad a que pudiéramos tener narcoconsejeros electorales”. Afirmó que se invisibiliza a las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, indígenas y a la comunidad LGBTTTIQ+. Dijo que la mentira más grande es que “se van a eliminar los plurinominales, cuando realmente lo que hacen es que convierten a los 300 diputados federales en plurinominales”.

En su turno, el diputado Salvador Caro Cabrera (MC) señaló que “estamos en contra de este proceso que fue totalmente fracasado, otra mala idea del Presidente. Vamos a seguir defendiendo la democracia, vamos a esperar con trabajo que concluya esta etapa oscura de nuestra historia. La democracia y las libertades son la única certeza jurídica que tenemos para prosperar y vamos a defenderlas”.

Su intentona de retroceso democrático no pasará

El diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del PRD, indicó que el intento de retroceso democrático “no pasará”. Resaltó que “un país sin democracia es un país sin sustento y que no tiene a dónde ir ni en lo jurídico, ni en lo social”. Subrayó que el INE es de todas y todos los mexicanos que en las elecciones van a votar y a contar los votos y consideró que ante la confianza que se ha venido construyendo, deberíamos seguir en ese camino y no destruir.

En tanto, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD) dijo que se presenta una reforma que la democracia mexicana no necesita, “una reforma que atenta contra el andamiaje institucional normativo y de criterio con el que se constituyó”. Aseveró que se atenta contra la democracia consolidada por la lucha de la ciudadanía y “la reforma electoral que pretende lapidar los consensos, la pluralidad y la razón, es un nuevo instrumento de repudio hacia la vida política institucional de México”.