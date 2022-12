El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, anticipó que si las iniciativas presentadas por el presiente López Obrador en materia electoral proponen cambios y disposiciones contrarias a nuestra Carta Magna serán votadas en contra por la oposición.

Si el presidente López Obrador quiere entrar por la puerta de atrás en el tema electoral, haciendo como si fuera legislación secundaria, pero que en el fondo está planteando algo que no pudo lograr en la reforma constitucional, se votará en contra, tal cual, no hay más, no hay menos.