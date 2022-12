En sesión presencial, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, fijaron postura a favor y en contra del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia electoral.

Morena

El diputado Mario Rafael Llergo Latournerie señaló que hoy la oposición deberá darle la cara al pueblo de México y decir por qué se contraponen a que la democracia sea más barata, a la reducción de diputados y senadores y del financiamiento público ordinario de los partidos públicos.

La diputada Lidia García Anaya precisó que el debate es de suma importancia, pues la austeridad en el sistema electoral es algo que no puede esperar. “La reforma es de sumo calado e interés nacional; su principal objetivo es el fortalecimiento de los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral”.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana dijo que “hoy frente al pueblo de México ustedes van a votar en contra de disminuir el gasto excesivo de los partidos políticos, 128 mil millones de pesos se gastan los partidos políticos; hoy van a votar en contra de una nueva integración democrática en el Congreso de la Unión, una integración donde no haya plurinominales que no ganan votos, pero que llegan por ser familiares o compadres”.

Esther Berenice Martínez Díaz señaló que la reforma les otorga a las y los mexicanos el poder de decidir quiénes serán sus autoridades electorales. Asimismo, quienes estén encargados de calificar y validar las elecciones tendrán legitimidad democrática por el voto del pueblo. El nuevo modelo nos garantizará verdaderos árbitros y autoridades jurisdiccionales electorales.

A su vez, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna afirmó que la oposición no defiende al INE, mucho menos a las instituciones; hoy se presenta un dictamen que busca fortalecer al órgano electoral. “Sí se toca al INE para mejorarlo; la oposición en 2014 tocó al INE, para incrementar el número de consejeros, pero ahora que se propone reducir y ahorrar, se niega”.

La diputada Karla María Rabelo Estrada resaltó que, si se quiere seguir transformando al país, se debe seguir transformando al INE, porque es un mandato del pueblo, no es capricho, es una exigencia democrática. “El pueblo tiene la autoridad para elegir a las máximas autoridades; el pueblo, manda, así es la democracia, la política y la verdadera pluralidad”.

Por su parte, la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla refirió que el INE tiene sueldos de 300 mil pesos mensuales, “250 mil pesos diarios en servicios de lavandería e higiene”. Añadió que Lorenzo Córdova “hasta se mandó a hacer su consulta y se mandó a medir su popularidad”, y afirmó que “les arde perder sus privilegios”.

El diputado Hamlet García Almaguer señaló que esta reforma tendría ahorros y refirió que el primer principio de la democracia es la igualdad, “esa que ustedes han negado cuando discriminan a nuestros pueblos originarios, a nuestras comunidades afromexicanas. Aquí estamos, del lado del pueblo, votando a favor de este ahorro multimillonario”.

PAN

La diputada Paulina Rubio Fernández argumentó que es momento de entender que el país no es de un solo hombre, ya que hoy todas y todos los mexicanos son los que se apoderan de la tribuna. “Aquí están valientes ciudadanos que salieron a decir el INE no se toca; les estorba el INE, porque les estorba la legalidad, la democracia, las reglas y la cancha pareja”.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi sostuvo que “promueven un dictamen que no conocen” o que mienten sobre su contenido; que dicen que no desaparecen al Instituto Electoral, pero buscan suprimir al INE”. Resaltó que “hoy decimos no porque no renunciamos a nuestra democracia, porque no claudicamos en la lucha de tener un país con más libertades, porque no nos rendimos, porque no aceptamos lo que es inaceptable”.

PRI

La diputada Lorena Piñón Rivera precisó que no defender la democracia implica el debilitamiento del Estado de derecho, carcomer la independencia del Poder Judicial, diluir las libertades de expresión, de prensa y de asociación y anular la pluralidad democrática representada en el Congreso, las legislaturas locales y los ayuntamientos. “Vamos a votar en contra, porque defendemos a la democracia”.

La diputada Karina Marlen Barrón Perales precisó que “el INE no se toca, porque al hacerlo se atenta directamente contra la democracia, la libertad de elegir y ser elegidos, la identidad, lo que somos y de nuestro derecho a ser tomados en cuenta”. “Es un grave retroceso para el país, para la población y para nuestra libertad. Votaremos en contra de esta pésima propuesta opresora”.

PVEM

El diputado Fausto Gallardo García mencionó que se trata de una discusión fundamental, necesaria y oportuna, pues desde hace años, las y los mexicanos han manifestado desencanto con la situación que atraviesa la democracia y “ese malestar tiene que ver con el costo de las instituciones electorales. Nuestro respaldo al proyecto de transformación encabezado por el presidente de la República”.

PT

El diputado Pedro Vázquez González dijo estar de acuerdo con modificaciones que permiten tener procesos electorales acordes a las circunstancias actuales que reclama y exige la sociedad. “No aceptamos una administración pública rica con un pueblo pobre. Apoyamos todas aquellas iniciativas que acaben con los privilegios de una alta burocracia”.

MC

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo señaló que nunca se presentó una propuesta de reforma electoral a la Cámara de Diputados, ni una metodología que permitiera integrar todas las iniciativas y lo único que se presentó fue una iniciativa que venía del presidente de la República y que no permitía ninguna modificación. “No están negados a hacer modificaciones, pero una reforma electoral necesita la participación de todos”.

PRD

La diputada Elizabeth Pérez Valdez afirmó que la propuesta constituye una reforma regresiva, surgida de la ambición política de un solo individuo y aplaudida por quienes buscan desaparecer al Instituto que les ha hecho frente y que les ha impedido derrumbar la justicia y la democracia electoral. Se requiere una reforma que garantice el consenso y el INE es de las y los ciudadanos. La democracia se construye día a día, a través de diagnósticos.