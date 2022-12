La Cuarta Transformación en Michoacán cada día se ve más fortalecida, cumpliendo compromisos y rescatando al Estado después del abandono que sufrió, parte de ello es la aprobación ciudadana con la que cuenta el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, recalcó Juan Pablo Celis Silva, presidente estatal de Morena.

“Con un manejo responsable, eficiente de las finanzas públicas y sin cobrar impuestos, se está velando por los intereses populares, muestra de ello son el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) y el Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (FORTAPAZ), programas que han logrado que los ayuntamientos tengan herramientas para generar un cambio verdadero”, expresó Celis Silva.

El dirigente morenista, enfatizó en que la colaboración histórica con el Gobierno Federal, ha permitido que en Michoacán regrese la justicia social, el bienestar y la tranquilidad para los distintos puntos de la geografía estatal.

Asimismo, destacó que la implementación del Fortapaz está blindada con transparencia en el uso de los recursos, ya que bajo los principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar, es como se está poniendo en marcha el desarrollo de Michoacán.