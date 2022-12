La fumigación dentro del Palacio Legislativo deberá realizarse de manera periódica cada quince días para que pueda erradicarse la plaga de ratas que se encuentra habitando en el mismo, afirmó la presidenta de la mesa directiva, Julieta García Zepeda.

Comentó que para evitar continúen propagándose estos “animales gigantes” se estará prestando especial atención a la ubicación de los nidos o madrigueras, ya que consideró las propias condiciones del inmueble generan un estatus natural para que puedan reproducirse.

“Ya están fumigando, fumigaban cada mes, yo también ya las vi, prácticamente no son ratas, son unos gatos grandísimos, y si reconozco el riesgo que pueden tener los trabajadores, si me consta y me tocó vivirlo”, agregó.