Muchos políticos qué no están acostumbrados a luchar ya se hubieron doblado en el momento que existen ataques sistemáticos en el afán de manchar la imagen, en especial cuando hay mecanismos de manipulación que tratan de someterlos a claudicar y abandonar sus aspiraciones. Algunos, en vez de seguir adelante, se caen del camino, incluso, terminan por alinearse a los designios de algún interés particular.

Desde hace más de 40 años han tratado de hacer tropezar a Ricardo Monreal. Una mala estrategia porque- el zacatecano- tiene una carrera intachable y un currículum privilegiado que no cualquiera puede presumir. Ahí está, por ejemplo, la andanada del sistema todopoderoso del PRI en los años 90s cuando trataron de descarrilar su candidatura. De hecho, no tuvieron más remedio que aceptar el poder de convocatoria que jaló la presencia del coordinador de los Senadores de Morena.

Y esa guerra sucia continúa y se encarnó el la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que funge como la bayoneta que tiene como fin- todo parece- intentar debilitar la aspiración presidencial legítima de Ricardo Monreal con Morena. De hecho, cada momento o instante que se refiere a él, lo señala con una saña y un dolo que desnuda la estrategia o la publicidad golpista.

Su andanada es tan descarada que, en estas últimas semanas, se ha convertido en el guión maquiavélico que ha sido condenado ya, por miles de legisladores y legisladoras de ambas cámaras que se han pronunciado a favor de Ricardo Monreal.

En cambio, no hay día que las redes sociales afines a la jefa de Gobierno no repliquen una consigna en contra del zacatecano. Sin embargo, a Ricardo Monreal no le han podido conectar un sólo golpe. Gracias a los buenos oficios y a la experiencia, libra la metralla emprendida hacia él.

No sé si la intención de Layda era medir fuerzas con Ricardo. Lo cierto es que, pese a ello, la única que salió exhibida fue la gobernadora de Campeche porque el Monreal supo manejar perfectamente la situación con estilo y nivel de altura.

Entonces, quien ahora funge como la bayoneta de una de las corcholatas, no ha podido impactar ningún golpe de la descarga que ha hecho. Por esta razón, Ricardo Monreal sigue refrendando su capacidad a base de resistencia.

Aceptó y reconoció que la andana lastima, sobre todo viniendo del interior del movimiento, sin embargo, cada una de esas acciones lo fortalece como si fuera un sistema inmunológico fuerte que contraataca cualquier amenaza de infección.

Sabíamos que la fortaleza de Ricardo Monreal es fuerte, no obstante, hemos detectado más atributos que definen al coordinador de los Senadores de Morena como un hueso duro de roer. Por ejemplo, no es fácil aguantar tanta presión, incluso, del propio sistema del gobierno cuando hacen uso de mecanismos y estrategias como el martes del Jaguar. Muchos dirán que el instrumento ha servido con Alejandro Moreno, empero, con Monreal ha sido distinto.

Él no merece el trato desigual; aun así, no ha existido forma o manera de poder sacudirse de él. Ahí está, firme. Tiene resistencia, pero lo más importante calidad moral para encarar el vendaval. No obstante, la determinación lo ayudó justo en los momentos más precisos pues no dejará de hacerlo a pesar de la intensidad. Prueba de ello es que, hoy en día, su aspiración presidencial ha crecido al grado de manifestar su respaldo porque más población civil compaginado con él.

Al sentirse identificados, Monreal acrecienta su fuerza en distintas partes del país.

Notas finales

Como un hombre del deber, el zacatecano cumplió su responsabilidad legislativa. Ahí, el presidente de la delegación mexicana, Ricardo Monreal, agradeció la anfitrionía de que fueron objeto los legisladores mexicanos durante los trabajos de la XVI Reunión Parlamentaria España-México, pero sobre todo la voluntad y el arduo empeño para alcanzar acuerdos que redundarán en beneficio de ambas naciones.

Dijo que, en lo personal, le quedaron algunos temas pendientes como el fiscal, para el cual, señaló, platicará en corto con sus homólogos españoles. Destacó que Thomas Picetti, un economista francés, habla sobre la progresividad fiscal, lo que le parece trascendental.

Además, agregó, el sistema de pensiones, que en general genera una gran discusión y dinámica. En México, recordó, hubo una movilización sobre la materia, “y ya platicaremos de estos temas en el trayecto de los próximos días”, apuntó.

Monreal Ávila expuso que fue una reunión intensa, por lo que le agradeció a su contraparte, a los parlamentarios del Reino de España, su anfitrionía y su generosidad con la que hemos sido recibidos mis compañeros y compañeras, en este extraordinario país, como integrantes del Congreso de la Unión de México.

“También expreso mi reconocimiento por la voluntad, la organización y el arduo trabajo realizado por parlamentarios, en nuestros respectivos equipos técnicos y por funcionarios de la Embajada. Fue un marco extraordinario de diálogo en esta Décimo Sexta Asamblea Interparlamentaria”, consideró.

Deseamos, y está en las conclusiones, que la próxima sea en México, allá los recibiremos. Trataremos de hacerlo antes de noviembre, porque muchos salen, hay elecciones la próxima, entonces espero que podamos coincidir “, finalizó.