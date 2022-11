El edil moreliano, Alfonso Martínez Alcázar señaló que la marcha capitalina en apoyo al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador alcanzó gran número de asistentes gracias a que hubo muchos acarreados, personas que llegaron ahí en camiones y a cambio de pago en efectivo o con alimentos.

Recordó que contrario a la marcha del pasado domingo, en la de 13 de noviembre, los ciudadanos realmente asistieron por convicción y no presionados por algún partido no corriente política, y lo más importante no se le pagó a nadie para asistir.

Con acarreo, se puede tener una afluencia superior de personas, ellos tienen los recursos para reunir a un gran número de personas, pero nosotros seguiremos adelante para defender esta reforma electoral.

Respecto a la participación de gobernadores en la marcha del domingo pasado, Martínez dijo que era de esperarse, porque son afines a su partido, sin embargo, dijo, lo que está en duda es el posible uso de recursos públicos para transportar personas y alimentarlos con tal de que participaran en la convocatoria.

Esta movilización del estado fue para satisfacer un ego personal y dejó en evidencia el desgaste de Morena.

Cabe señalar que, según diversos medios, en la marcha del 27 de noviembre pasado participaron cerca de 100 mil personas.