Grecia Hernández Manzo de veintiún años perdió la vida en el accidente del catorce de septiembre registrado en la autopista siglo XXI, sin embargo, aún vive en la memoria de sus padres, quienes la describen como una joven con esperanza, alegre, risueña y con luz en los ojos, que lamentaron jamás se abrirán de nuevo.

Su padre, Julio César Hernández Tafolla, de ocupación taxista y originario del municipio de Múgica, refirió que no descansará en la exigencia de justicia para la joven estudiante de cuarto año en la carrera de Medicina de la Universidad Michoacana.

Me resisto a creer que mi niña no volviera, había tanta esperanza en su juventud, había certidumbre en un futuro que nos esforzamos en construirle. Una vida más gentil, más exitosa y generosa, hoy me atormenta que la vida que tanto deseaba para mi niña es tinta derramada. Quería que llegara más lejos de lo que yo podía llegar a querer ser, quería verla de blanco y el 14 de septiembre mi tiempo se detuvo, y con ella me arrancaron del pecho una parte de mi alma.