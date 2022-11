Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena habría iniciado ya distintos acercamientos con la alianza opositora Va por México, con la finalidad de comenzar el camino por la candidatura presidencial para 2024, revelaron fuentes de primer nivel del equipo del político, según publica Milenio.

Lo anterior se deriva de la evidente ruptura al interior de Morena, por lo que Monreal se ha reunido en las últimas semanas con los líderes nacionales del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; del PAN, Marko Cortés Mendoza; y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

Mientras esta información fue confirmada por el propio equipo del político zacatecano, el líder del PRD, Jesús Zambrano Grijalva le confirmó a Milenio la reunión con el senador.

Ante ello, el líder nacional del sol azteca refirió que “es muy importante considerar esta variable de lo que significaría una ruptura en Morena”.

Asimismo, el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza aseguró que los encuentros con Ricardo Monreal se han enfocado en los graves problemas que enfrenta Morena en el Senado, pues el albiazul tiene sus propios cuadros para competir en el 2024.

He hablado con él confirmando lo que es público: que no está satisfecho, que no está contento con lo que está ocurriendo en el país y con el propio Presidente.