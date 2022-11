“La capacitación y el trabajo en equipo, es fundamental para dar buenos resultados”, aseguró el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, durante la clausura y entrega de reconocimientos a trabajadores y trabajadoras del DIF y la Secretaría de Bien Común y Política Social.

Lo anterior, luego de que concluyeran la capacitación en el Programa para el Fortalecimiento Institucional a través de la Profesionalización de Servidoras y Servidores Públicos en el ayuntamiento de Morelia, la cual estuvo a cargo de la representante de Red Social Multigestión A.C. y facilitadora del curso, Lucero García de León Martínez.

Durante su intervención, el alcalde informó que con Lucero compartió una parte importante de su formación profesional, pues realizaron una maestría en administración por calidad que tiene que ver con romper los esquemas de la administración tradicional.

Por eso, para nosotros era importante que pudieran tomar este tipo de capacitación, porque la idea es el trabajo en equipo, romper esquemas y hacer las cosas desde un punto de vista diferente; si lo hacemos así, entonces también vamos a obtener resultados diferentes.

Agregó que no se podrán dar resultados si se trabaja de la misma manera tradicional a la que están acostumbrados por lo que no pueden no capacitarse si lo que se espera es hacer las cosas de una mejor manera. “Lo más importante de esta capacitación es que sepamos que trabajando en equipo y complementándonos podemos ser mejores, a final de cuentas la ciudadanía nos tiene contratados y yo digo que es el mejor trabajo del mundo”, expresó.

Asimismo, agradeció a Lucero García por su compromiso y trabajo para dar pasos sólidos en la profesionalización de todas y todos los que conforman el equipo del DIF Morelia y la Secretaría de Bien Común.

Al respecto, la tallerista señaló que el objetivo fue que la presente administración municipal alcance sus objetivos a través del fortalecimiento e integración profunda de sus equipos de colaboradores, a partir de vivir de forma comprometida los valores de la solidaridad, el respeto a los ciudadanos, el compromiso social, la honestidad y la transparencia.

Por su parte, la presidenta Honoraria DIF, Paola Delgadillo Hernández aseguró, “este curso fue para enriquecerlos a ustedes, para que como personas sean mejores, independientemente del trabajo en el que estén. Sepan que me gusta mucho ser parte del equipo, me encanta mi trabajo, me encanta ir al DIF, y me encanta cambiar la vida de las personas, entonces estemos todos en ese canal y veamos siempre para adelante”, concluyó.

Asimismo, el secretario de Bien Común y Política Social, Adolfo Torres Ramírez, dijo “estamos en el área más sensible y en el área en donde todos los días vemos cosas maravillosas, pero también cosas a veces terribles, por eso hay que agradecer que estamos en esta oportunidad de hacer equipo y de trabajar por nuestra ciudad”, finalizó.