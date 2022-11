En el presupuesto estatal del año 2023, se incrementará 133 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura, refirió el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Felipe de Jesús Contreras Correa, quien además consideró que si bien ayuda a los campesinos, no se encuentran saldadas las necesidades que presentan.

En entrevista colectiva, acotó que entre menor sea el apoyo a la producción agrícola, mayor será la inversión de los campesinos y con ello, se elevará los precios de la canasta básica, por lo cual, continuará demandando se atienda a este sector.

En este sentido, comentó que ha podido conocer que existe una disminución en el presupuesto de egresos estatal al órgano electoral de Michoacán, y se prevé que continúe el apoyo a los pequeños enfermos con cáncer, toda vez que destacó que de manera puntual no ha conocido la totalidad del proyecto.

Y es que si bien, durante la presentación de la documentación a la presidencia de la mesa directiva del Congreso de Michoacán a cargo de la diputada Julieta García Zepeda, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, también entregó una memoria USB para cada legislador con la información correspondiente, hasta el momento no han sido entregadas.

Yo no he recibido la mía, él vino el lunes (Luis Navarro García), nosotros estuvimos el martes con el gobernador (Alfredo Ramírez Bedolla) y fue una presentación a grosso modo y no pudimos verlo milimétrico.