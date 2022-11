La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del departamento de Salud Reproductiva, realizará una jornada de vasectomías sin bisturí gratuitas en el Centro de Salud “Dr. José Álvarez Amezquita”, el viernes 9 de diciembre.

Se trata de un método anticonceptivo seguro, permanente y recomendable para los hombres que no desean tener más hijos o han tomado la decisión de no ser padres; el proceso dura alrededor de 20 minutos y no requiere hospitalización.

Para agendar un espacio en esta jornada, los interesados pueden acudir a la oficina de Planificación Familiar del centro de salud, ubicado en avenida Manuel Pérez Coronado #3 de la colonia La Magdalena, en horario de 08:00 a 13:00 horas.

Ahí, un profesional de la salud orientará al paciente sobre esta cirugía ambulatoria, abrirá un expediente clínico y dará indicaciones para el día de la jornada.

Cabe señalar que, a través de jornadas y módulos fijos, la SSM ha realizado en el año más de 700 vasectomías sin bisturí al mismo número de pacientes.