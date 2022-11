El gobierno del estado y su Secretaría de Finanzas han fallado a la ciudadanía en la rendición de cuentas y transparencia, expresaron integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al mencionar que hasta ahora se desconoce en qué han invertido los recursos del reemplacamiento.

Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD, recordó que en la Ley de Ingresos del 2022, el estado propuso el reemplacamiento vehicular con el argumento de que el recurso recaudado se invertiría en el mejoramiento, reconstrucción y reahabilitación de la red carretera, lo cual no se ha concretado.

Es preocupante la falta de transparencia con que se conduce la Secretaría de Finanzas, me parece que no hay rendición de cuentas a la ciudadanía, no se ha informado cuántos recursos se recaudaron con el reemplacamiento y en qué se ha invertido, cuál es el destino de ese dinero.