Durante las últimas horas, se difundió un video en redes sociales, donde una mujer solicita ayuda de las autoridades, debido a que acusa a elementos de la Policía de la comunidad de Pomacuarán, municipio de Paracho, de haber asesinado a balazos y por la espalda a su marido.

En el video aparentemente grabado la madrugada del pasado domingo 20 de noviembre, el cual tiene una duración de 2 minutos y 9 segundos, se observa a una mujer junto al cadáver de su pareja tenido en la cama de su domicilio y cerca se aprecia a dos pequeños hijos del matrimonio.

Visiblemente afectada, la señora identificada como Lourdes, comienza su narración de los hechos: “buenas noches Gobierno del Estado de Michoacán, quiero que me ayuden por favor, ya que acaban de matar a mi esposo los policías de aquí de Pomacuarán Michoacán, de mí mismo pueblo lo mataron y yo les decía que me ayudaran, porque mi esposo todavía presentaba signos vitales, pero ellos no me hicieron caso, lo que hicieron fue aventarlo a la patrulla como un perro”.

Lourdes continua y entre lágrimas manifiesta, “me lo mataron a la espalda, ellos dicen que mi esposo comenzó, pero mi esposo andaba borracho, si lo reconozco, pero no fuera para que me lo mataran de esa forma y aquí están los balazos de que le dieron”, acto seguido, la mujer con ayuda de su hijo voltean el cuerpo para que se vean los impactos de proyectil de arma de fuego.

“Yo les decía que por favor me ayudaran y ningún policía de aquí, ni el jefe, nadien, les decía que me ayudaran a llevarlo y la ambulancia y no quisieron prestarme nada, y ahora me dejan aquí sin su papa a mis hijos, ¿yo como le voy a hacer para mantenerlos?”.

La esposa del fallecido, suplica por ayuda para que se haga justicia y pide que se comparta el video para que pueda llegar a oídos de las autoridades.

Al final del video los dos pequeños, ahora huérfanos de padre toman la palabra, “Queremos justicia por mi papá, vean como está”, fue el reclamo de los hijos de Antonio ante lo ocurrido

Al consultar con fuentes policiales sobre el caso, se pudo conocer que Antonio de 31 años de edad y su hermano Carlos, fueron ingresados por sus familiares al IMSS de Paracho, ambos con impactos de bala, sin embargo, cuando los médicos revisaron a Antonia confirmaron que había perecido, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

Durante la recolección de testimonios la esposa del fallecido relató a las autoridades que cerca de las 22:00 horas, escuchó detonaciones y momentos después el repicar de las campanas del templo, por lo que se dirigió a la zona donde se oyeron los disparos, en las cercanías del Panteón de Pomacuarán.

Cuando llegó al sitio, la fémina observó que los uniformados tenían detenido a su cuñado Carlos, por lo que se molestó y le dio un golpe a uno de los elementos, momento en que observó a su marido Antonio, tirado y baleado en una patrulla de color gris, de la Policía Municipal.

La mujer al ver en riesgo la vida de su cónyuge pidió ayuda a los policías y ante la negativa, apoyada por algunos pobladores, trasladó a los hermanos heridos al hospital, con el desenlace antes citado.

Los expertos de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo cuando ya se encontraba en su domicilio de la calle Francisco Villa, donde la esposa de la víctima acusó a los policías de ser los responsables de su muerte, por lo que los agentes investigadores continúan con las pesquisas para esclarecer los hechos.