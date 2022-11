Los integrantes del Sistema Estatal de Educación Inicial (SISEIN), mantienen bloqueados los accesos del Congreso de Michoacán en exigencia de la creación del Instituto de Educación Inicial en el estado, ello para evitar la problemática de falta de recursos que año con año se presentan.

Alexandra Alcaraz, representante de las estancias infantiles, precisó que también se busca que se dé apoyo a las iniciativas ciudadanas, ya que por parte del SISEIN se presentó la pertinente para las demandas que manifiestan, toda vez que consideró únicamente se da seguimiento en el Poder Legislativo a las propuestas partidistas.

“Como ciudadanos venimos a pedir y a exigir nuestros derechos, entregamos una propuesta en campaña a la diputada Lariza Pérez, ella subió una propuesta pero para un programa social. En el año 2021 pedimos la reasignación para el 2022 para el programa, se etiquetó el recurso, pero no siguió el programa”, denunció.

En entrevista colectiva, refirió que doce veces se han sentado con varios diputados de diferentes comisiones, que no cumplen o no han dado seguimiento a sus solicitudes, por lo que, hasta que no den una respuesta por escrito, no se retirarán de la entrada al Palacio Legislativo.

Finalmente, puntualizó que en las 37 estancias adheridas al SISEIN se le cobra una cuota a los padres de familia para poder continuar en funcionamiento.