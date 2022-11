Elizabeth Vázquez Bernal, presentó al Congreso del Estado una propuesta de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que contempla entre otros puntos un mecanismo de protección a los denunciantes.

Expuso en este tenor que se busca hacer modificaciones a la Ley de Responsabilidades para promover la protección de quienes denuncian actos de corrupción y/o faltas administrativas, de modo que de obtenerse, Michoacán sería la única entidad en tener esta figura anticorrupción.

Buscamos que, al momento de denunciar algún acto de corrupción, los denunciantes no tengan que dar algún dato personal que los identifique, con esta herramienta incentivamos la denuncia y fomentamos la confianza de que no serán perseguidos.

La reforma también sugiere modificar la estructura del Comité Coordinador, para integrar a otra figura ciudadana, de modo que sean dos integrantes del Comité de Participación Ciudadana quienes integren este órgano colegiado, “de esta forma se potencializaría la participación ciudadana en el Comité que es un frente gubernamental y permitirá que transiten con mayor fluidez las iniciativas”.

Otro punto importante que busca esta reforma es disminuir la edad en la que los michoacanos puedan formar parte del Comité de Participación Ciudadana, explicó que actualmente se deben tener 25 años para integrar el CPC, situación que deja fuera a jóvenes entusiastas que podrían sumarse a los esfuerzos en materia anticorrupción en la entidad.

Vázquez Bernal añadió también que la reforma presentada indica que deberá ser el Congreso del Estado quien tomaría las riendas de la Comisión de Selección, encargada de emitir las convocatorias para cubrir espacios vacantes en el CPC, “que emita un exhorto a la Comisión para que lancen las convocatorias, que den seguimiento y exijan la rendición de cuentas al respecto”.

Desde el año pasado no se ha emitido convocatoria para ocupar un puesto vacante en el CPC, yo estoy por salir y sigue sin haber convocatoria para que alguien me sustituya, estamos sumamente preocupados porque el CPC quedaría con 3 integrantes y la Comisión Ejecutiva quedaría sin la capacidad de operar porque no hay quórum.