El programa de operación del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz “Fortapaz”, que presume el gobierno estatal, no está diseñado para combatir la inseguridad y sus resultados son cuestionables, ya que, en el ranking nacional, Michoacán sigue ocupando el cuarto lugar en homicidios dolosos, señalaron integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Al fijar el posicionamiento semanal en Conferencia de Prensa, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, sostuvo que el gobierno del estado sigue engañando a la ciudadanía con el discurso de ser un gobierno municipalista amparándose en sus dos programas “estrella”, el Fortapaz y el Faeispum, cuando en los hechos, la realidad es otra.

El Fortapaz no es un programa para atender la inseguridad y tampoco es municipalista porque las patrullas, equipamiento y la infraestructura que se puede generar para atender el tema , todo es financiado por los municipios. Lo que hace el estado es darles el dinero a los Ayuntamientos y luego quitárselos porque ni siquiera tienen autonomía para ellos hacer las compras; se ha convertido en un negocio, expresó el líder del PRD.

En ese sentido, Octavio Ocampo aseguró: “Si verdaderamente el gobierno estatal quiere ser municipalista tiene que darle autonomía a los Municipios. En el gobierno anterior, ¿cuántas veces se les pidió dinero a los alcaldes para comprar patrullas o equipamiento? Nunca. Eso no se hizo, no se le engañaba a los municipios como se hace ahora, por eso, algunos de nuestros alcaldes valoran no seguir participando en el Fortapaz”.

El dirigente estatal del PRD, dejó entrever que hay visos de corrupción en la operación del Fortapaz, porque es el estado quien hace cotizaciones y compras, que además son consolidadas, no hay licitaciones abiertas; el estado no entrega lo que el municipio está solicitando, sino lo que el estado quiere y cuando así lo deciden las autoridades estatales.

Cabe señalar que en el transcurso de esta semana, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que Michoacán continúa en el cuarto lugar a nivel nacional en el delito de homicidios dolosos al registrar 376 incidencias en octubre, 49 más respecto al corte del mes anterior, y llegar a 2 mil 303 en el año.

Estuvieron presentes en esta Conferencia de Prensa, el Secretario General del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, la Secretaria de Comunicación Política, Brissa Arroyo y el Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, Luis Manuel Magaña Magaña.