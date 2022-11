La periodista Dominique Metzger, de la cadena argentina TN, sufrió hace unos días el robo de su cartera mientras realizaba un enlace en vivo desde Doha, con motivo de la cobertura del mundial de Qatar 2022.

“Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo un transmisión en vivo. Estoy en la comisaría y me mandaron para acá a denunciar porque me garantizan que todo está vigilado y que van a encontrar la billetera que tenía mis documentos, dinero, tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa”, contó la reportera a los periodistas de su canal.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado. Llamó la atención que los policías le preguntaron qué castigo se merecía el ladrón, al que aseguraron que van a encontrar.

“En un momento me preguntaron: ‘¿Qué quieres que haga la Justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados’. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a cinco años de cárcel, si quería que lo deportaran”, contó.

Agregó: “Insistían en preguntarme qué pena quería, que yo la podía decidir. Pero no, yo decía que quería que aparecieran mis cosas. Yo no quería ponerme en el lugar de la Justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”.