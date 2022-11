La modalidad de “obra multianual”, es la única modalidad para hacer obras de gran calado y beneficiar a los michoacanos de manera pronta, afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García.

“De otra forma no podemos hacerlo, además no estamos endeudando al estado, no es un crédito nuevo y no los va a afectar nuestras calificaciones en Hacienda y es una modalidad que nos ayuda para hacer la obra rápido”, agregó.

En este sentido, comentó que se realizarán las cotizaciones con el valor actual de los materiales y el aval será el propio recurso del gobierno en materia de obra pública.

Navarro García destacó además que el paquete de obras que se planeaba hacer en cinco años, podría realizarse en 18 meses en caso de que se apruebe en el Congreso de Michoacán el presupuesto que fue presentado este inicio de semana.

Puntualizó, que se elegirá al banco que dé las mejores condiciones, y lo que realiza el banco es el financiamiento de la obra, dando crédito a la constructora.

La relación de la empresa es con el banco de manera directa y del Gobierno de Michoacán, con la empresa, jamás con el banco, por lo que destacó que de alguna manera el Congreso de Michoacán tiene que estar al pendiente sobre la cobertura del pago de ese crédito.

Finalmente puntualizó que las empresas constructoras que sean elegidas, deberán de darle mantenimiento a las obras que realicen lo que resta del gobierno.