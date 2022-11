Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2022.- En el marco del Día Mundial de la Generosidad y la Solidaridad, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Comisión de la Mujer, Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, que encabeza la regidora Paulina Munguía Suárez, acompañada de autoridades municipales, estatales y de AMANC, presentó este viernes el proyecto global “Un día para dar”.

Durante su intervención, la regidora explicó que un día para dar es un proyecto que se tiene que dar a conocer porque permite que después de haber vivido un periodo post pandémico en donde se perdieron muchas vidas, se empiece a perpetuar la idea de que la generosidad y la solidaridad son valores que se tienen que difundir desde un nivel más consciente, a través de las diferentes Juntas de Asistencia Privada, de la Instituciones de Asistencia Privada, las Asociaciones Civiles y de cualquier persona que esté dispuesta a dar algo de sí.

Ante ello informó que el proyecto presentado este viernes es una invitación a la ciudadanía a familias, organizaciones y empresas a sumarse a la actividad de dedicar el día 29 de noviembre a celebrar la acción de dar. “Nosotros la vamos a estar llevando a cabo en la plaza Benito Juárez de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y van a participar las 136 instituciones que están en la Junta de Asistencia Privada”.

Agregó que la finalidad es que se den donativos no solamente económicos o en especie, sino que también tiene que ver con voluntariado, “la idea es que la sociedad moreliana entienda que nosotros podemos dar algo que no necesariamente tiene que ver con cuestiones de dinero, pero damos lo que tenemos y a veces damos recursos no renovables que son valiosos para nosotros como nuestro tiempo”.

Asimismo, dijo que este proyecto está pensado en una situación de ir construyendo, ir generando una cultura de la paz, así como de ir insertando en el colectivo moreliano que tenemos que ser personas coparticipes en tener una sociedad perfectible, más segura, más sana y una sociedad que rescate lo que se perdió durante la pandemia que fue la capacidad de comunicarnos y de dar un poco de lo que tenemos.

“Creo que cualquier cosa, cualquier situación que nosotros podamos dar es bienvenida en este día porque nosotros queremos institucionalizarlo y que el día de mañana que la administración termine que ya sea parte de un legado que ya se quedó y que se quede de una manera en nosotros para poder empezar a transitar a una cultura diferente”.

Informó también que al día de hoy cuentan con 25 instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles afiliadas a la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán, entre las que destacan:

• AMANC Michoacán

• Albergue de Indigentes de Morelia, IAP

• ANAMACIDEVI

• Autismo Uembekua, A.C.

• Centro de Terapia Educativa, A.C.

• Centro Pedagógico para la Difusión Cultural, IAP, CRECE, AC.

• Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelia

• DonaArte, AC.

• Fundación Hogar Emaús

• Sumando Esfuerzos, IAP