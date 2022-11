El Presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, sostuvo que las visitas presidenciales a Michoacán no han tenido resultados tangibles, en los hechos, son giras únicamente de protocolo.

Todo indica que este fin de semana estará en Michoacán el Presidente de la República, por lo que, el líder partidista señaló que la buena relación que constantemente presume el gobernador michoacano con el Ejecutivo Federal debería reflejarse en hechos y con acciones.

Desde octubre de 2021, el Presidente de México junto con su gabinete anunciaron el llamado Plan de Apoyo a Michoacán, en donde los principales compromisos fueron la seguridad pública y paz social, federalización educativa, las oficinas centrales del IMSS, y apoyo en infraestructura carretera.

“Nada de esto se ha cumplido, las michoacanas y michoacanos siguen esperando que se puedan concretar esas promesas. En seguridad pública no hemos avanzado, no hay estabilidad ni paz social, las oficinas del IMSS ha sido solo un discurso, y qué decir de la infraestructura carretera, proyectos u obras de gran impacto, simplemente no existen”, acotó.

Ahora que vienen a inaugurar Universidades y que van abordar el tema educativo, habrá que insistirle al Presidente su compromiso no cumplido de federalizar la nómina educativa, y que también coadyuven con las autoridades educativas del estado a resolver la problemática que presentan algunas escuelas por la falta de labores, como el caso de Buenavista en donde los alumnos llevan más de un mes sin clases.

Anteriormente el Presidente de la República se excusaba en que el gobierno anterior no era de su Equipo y que eso difultaba concretar los apoyos a Michoacán, y ahora, ¿cuál es el pretexto o excusa para que no haya resultados?

Presumiblemente de acuerdo con la agenda, el Presidente de México inaugurará universidades del Bienestar en Pajacuarán, Chilchota y Áporo.