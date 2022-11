Alfonso Martínez debe estar muy satisfecho con su gabinete

En el curso del primer año de gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, ha cumplido las expectativas depositadas en él, al menos, los propios estudios de evaluación han demostrado que, durante este lapso, el respaldo social se ha manifestado positivamente a favor del trabajo que realiza el edil del ayuntamiento.

En pocas palabras, se ganó una base de apoyo importante, en todo caso eso lo refleja y sustenta la última encuesta de octubre a través de Demoscopia Digital.

Eso debe tener tranquilo y motivado al presidente municipal de Morelia pues las evaluaciones- en temas de eficiencia y trabajo- tienen un gran significado al ser la lectura de la ciudadanía que tiende a manifestar lo qué piensa y siente en relación al quehacer de los gobiernos locales. De hecho, en los últimos cuatro meses, Alfonso Martínez, se ha mantenido entre los 30 mejores alcaldes de México según la institución que citamos en este fragmento.

Buenos parámetros comparando el trabajo que hizo la pasada administración que dejó muchos altibajos que prefirió- cuando Morón administró- meterse de lleno al juego por la gubernatura y dejó- a la deriva- la responsabilidad que la mayoría de morelianos le otorgó en las urnas. En cambio, parece que Alfonso está concentrado en la tarea administrativa de la cual tiene experiencia en gestiones anteriores al ser, por segunda ocasión, edil de la capital del estado de Michoacán.

No podemos soslayar esas evaluaciones que se publican mes con mes. Sin embargo, lo que sí es posible realizar es una lectura clara de dónde consideramos que viene gran parte de ese respaldo ciudadano.

De hecho, Alfonso Martínez confió en un gabinete experimentado que ha dado el ancho en más de un año de labores al frente del ayuntamiento, incluso ese buen funcionamiento es gracias a muchas de las dependencias que han jugado un papel preponderante para afianzar las políticas públicas municipales porque, en algunas situaciones o acciones, ha salido- con mucho mérito- a dejar constancia de la responsabilidad que tienen en sus manos.

Me he llevado una buena impresión o, mejor dicho, hay testimonios del gran trabajo que está realizando la Secretaría de Fomento Económico que encabeza Guadalupe Herrera Calderón. De hecho, me atrevo a decir que es, hoy por hoy, la dependencia más productiva no sólo por la importancia que juega su función, sino por las acciones que ha puesto en marcha en favor del desarrollo en esa materia.

Es como una nueva cultura para detonar aquellas actividades que son de beneficio para el municipio, pero sobre todo para la ciudadanía a través de distintos mecanismos de participación donde se han manejado exposiciones, eventos y ferias que son una palanca para la derrama económica.

Lo mejor que le ha podido pasar al ayuntamiento es contar con la representación de quien encabeza la institución. Seguramente el presidente municipal estará muy satisfecho del trabajo puesto que la Secretaría de Fomento Económico ha figurado entre las dependencias más eficientes y productivas del gabinete municipal al punto de que, esa institución, ha significado un gran soporte porque canaliza comentarios positivos que van a sumar a la administración de Alfonso Martínez que es quien tomó la determinación de elegir.

Para fortuna de la dependencia eligió bien a Guadalupe Herrera Calderón quien desde hace más de un año ha tomado determinaciones importantes que han dado un giro innovador al municipio, en especial con propuestas frescas que son atractivas para la ciudadanía porque genera y despierta interés, pero sobre todo beneficio colectivo al abrir el abanico a través de eventos, ferias, y todo aquello que constituya un fuerte lazo de conexión para detonar la economía de Morelia.