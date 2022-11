El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que la Reforma Electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la característica de hacer de las elecciones un proceso ciudadano y quitar la partidocracia que tiene secuestrado al Instituto Nacional Electoral (INE) en la actualidad.

Refirió que la reforma busca que sean los ciudadanos quienes elijan a los consejeros electorales y que no sean a propuesta de los partidos políticos; además de reducir el número y disminuir el recurso que se va a la burocracia electoral.

El mandatario aclaró que el INE no desaparecería como se quiere hacer creer, sino se modificaría a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); además, se plantea con la reforma que los partidos no reciban presupuesto público en año no electoral.

Estableció que la propuesta contempla disminuir el número de diputados locales en todo el país, así como eliminar 200 diputaciones plurinominales federales, 32 senadurías de primera minoría y regidores en forma proporcional a la población de los municipios.

El Gobernador enfatizó que con la reforma, se generaría un ahorro de 50 mil millones de pesos aproximadamente, los cuales, se podrían destinar a más programas sociales.