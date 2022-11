El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla negó categóricamente que haya en puerta relevos entre los altos mandos de la Secretaría de Seguridad del Estado y mucho menos que se considere la llegada del General Gerardo Mérida Sánchez a la dependencia.

Luego de que en esferas políticas se contemplara este cambio en la SSP, Bedolla señaló que se trata de dichos sin fundamento que posiblemente vinieran del ex gobernador Silvano Aureoles.

“Hay mucho ruido, no sé si el ex gobernador anda ahí queriendo meter al General, yo les diría a los que lo están impulsando que no anden echando grilla porque es generar desconcierto” dijo.