En esta ocasión me permitiré hacerles un breve relato de quien fue Jeffrey Lionel Dahmer y lo que como padres debemos poner atención en las conductas de nuestros hijos y desde luego principalmente de la conducta que tenemos como papás en la relación con la pareja.

Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, en Milwaukee, en el seno de una familia de clase media. Tal como declararía en numerosas ocasiones, en su infancia no hubo sucesos fuera de lo común que justificaran en lo que se convertiría. No hubo malos tratos ni tampoco abusos sexuales, siempre fue un chico tímido y solitario, al cual le costaba relacionarse con otros niños y al hacerlo en su conducta característica si algo no era de su agrado reaccionaba de una forma muy impulsiva gritando a sus compañeros, es importante tomar en cuenta que le encantaban los animales y podría tomarse como algo normal en un niño sin embargo, con el paso del tiempo comenzaría a aficionarse por la disección de animales muertos “para ver cómo eran por dentro” así que con la ayuda de su papá recogían aquellos animales que atropellaban, otro rasgo de conducta a tomar en cuenta en la actualidad. Según se cuenta en los relatos de la historia del asesino, en Bath (Ohio), el pueblo en el cual pasó su adolescencia, la homosexualidad era tabú, recordemos que Jeffrey era homosexual, y en esa época, comenzó a ser consciente de su inclinación sexual hacia los hombres, pero el problema era que, entre sus fantasías, los hombres estaban inmóviles e inconscientes y había establecido una asociación entre violencia y sexo, lo cual marcaría su conducta y acciones futuras.

Jeffrey era consciente de que ese tipo de pensamientos no eran normales, por ello comenzó a beber grandes cantidades de alcohol. Las constantes mudanzas de la familia comenzaron a crear en Jeffrey una sensación de inestabilidad y desarrolló miedo a ser abandonado. Dicho miedo llegó a formar parte de su vida de forma permanente. Durante sus estudios de secundaria, la personalidad de Dahmer sufrió una transformación importante: de ser el chico gracioso de la clase pasó a ser el más introvertido y aislado.

Uno de los eventos que Jeffrey refiere como el inicio de su inestabilidad en su conducta fue la separación de sus padres y las constantes agresiones/peleas que tenían frente a él cuando era niño, a los cuatro años, tuvo que ser operado de una doble hernia. Esta operación, por algún motivo, lo afectó, pero no es algo que con certeza sea la causa de su conducta. Por eso es importante prestar atención a las conductas de los hijos y a las propias para atender a tiempo sus necesidades, la ayuda a tiempo de un profesional de la conducta sin duda es el momento más alentador para tener una mejor calidad de vida ¿se pudo evitar que Jeffrey tuviera esa conducta? Sin dudarlo sí, pero los papás estaban más ocupados de sus problemas que de su hijo. Les invito a ver la entrevista que le hicieron a Jeffrey en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ImcYxoCU7qg&t=19s