El diputado local Marco Polo Aguirre Chávez, renunció a su militancia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 23 años de pertenecer a dicha fuerza política,por lo cual, también dejará la misma bancada en el Poder Legislativo michoacano.

En este sentido, informó que se anexará a la representación parlamentaria, determinación que ya fue planteada ante la mesa directiva del Congreso de Michoacán que se encuentra a cargo de la diputada Julieta García Zepeda.

El motivo por el que informó Aguirre Chávez dejó al partido tricolor, es su inconformidad con la dirigencia y las acciones emprendidas, además, del presunto amedrentamiento del cual fue víctima.

“He sido amedrentado y han tratado de afectarme en mis derechos como diputado, (…) lamento que el dirigente se crea todo lo que se dice, yo no hago caso de rumores. No busca cómo construir, si no como destruir, le estoy haciendo un favor por que ya lo traía muy incómodo”, agregó.