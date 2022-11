Una joven mujer se debate entre la vida y la muerte en el Hospital de Seguro Social de Charo, luego de que este jueves recibiera un balazo en la cabeza por parte de sujetos que ebrios jugaban tiro al blanco con un arma de fuego, en una huerta ubicada en la brecha que conecta a Gildardo Magaña en Peribán y San Sebastián, en el municipio de Los Reyes.

De acuerdo a los datos obtenidos por este medio de comunicación, se pudo establecer que la lesionada responde al nombre de Florina G., de 27 años de edad, quien es trabajadora agrícola y tiene su residencia en Los Reyes.

Trascendió que la mujer se encontraba laborando en una huerta de berries junto con un grupo de compañeros, cuando se comenzaron a escuchar detonaciones de una pistola en otra parcela conocida como La Higuera Alta, situación por la que el dueño de propiedad agrícola se tiró al suelo y pidió a sus trabajadores hacer lo mismo.

Sin embargo, Florina se desvaneció y al acercarse los otros jornaleros se percataron que tenía una lesión por proyectil de arma de fuego en el lado izquierdo de su cabeza, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de paramédicos de Protección Civil de esta demarcación, mismos que la estabilizaron y canalizaron al Hospital del Seguro Social de Los Reyes a recibir atención médica, donde fue valorada y por su gravedad, fue enviada al nosocomio de especialidades en Charo.

Asimismo, se conoció que elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil al recibir el reporte de la agresión a la fémina, realizaron un operativo para dar con el paradero de quienes hicieron las detonaciones, localizando en la huerta La Higuera Alta a 6 sujetos que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes.

Al arribo de los uniformados, un sujeto encaró al Director Seguridad Pública a quien amenazaba con una pistola marca Prietro Beretta, de color negro, por lo que fue sometido por el mando policial y detenido junto a los otros 5 ebrios.

Los requeridos son quien portaba la pistola, Álvaro C., de 25 años de edad, originario y vecino de Gildardo Magaña; Sergio S., de 24 años, de la comunidad de Corona; Jorge Z., de 27 años, de Gildardo Magaña; José Erasmo R., de 18, de la misma población, al igual que Alfredo C., de 44 y Fidel C., de 39, quienes dijeron a las autoridades que se divertían disparándole a botes de aluminio.

Los seis individuos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado con base en la ciudad de Los Reyes, al igual que el arma de fuego y una camioneta marca Nissan, línea Frontier NP 300, color blanca.