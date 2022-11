El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, adelantó que existe la posibilidad de que se lleve a cabo la desaparición de poderes en el municipio de Aguililla, ello tras las recientes cuestiones presentadas dentro del gobierno municipal.

Si bien afirmó que hasta el momento no se ha asegurado esta posibilidad, reconoció que se les notificó sobre el ingreso un documento ante el Congreso de Michoacán en el que de manera extraoficial se conoce el planteamiento de la desaparición de poderes.

Toda vez que recalcó para poder actuar de manera formal, se necesita tener el conocimiento del comunicado oficial y así iniciar el procedimiento dentro del Poder Legislativo.

“Si es algo que se nos anunció y no dudo que en las próximas horas estarán llegando, en el tema de Penjamillo se está buscando el poder concretar con los partidos para que se pueda asumir en su momento los suplentes, y eso no te da la desaparición de poderes, pero hay que ver cuál es la respuesta de los mismos suplentes, tanto regidores y sindicatura, por qué si no lo asumen, si debe de haber desaparición de poderes”, agregó.