Habitantes de las colonias Las Américas y Chapultepec se manifestaron para exigirle al Ayuntamiento que se transparente la operación de un nuevo bar que estará ubicado sobre la avenida Enrique Ramírez, en Morelia al señalar que el documento con el que la administración pretende operar presenta un adeudo cercano al millón pesos.

Los manifestantes solicitan que no se condone ni un solo peso.

Para lo anterior colocaron letreros en la avenida Enrique Ramírez, en Camelinas y en las oficinas administrativas de Manantiales, donde cuestionaron si hay influyentismo en este permiso, y que esperan que las anomalías que se exponen sean tomadas en cuenta y que la operación del establecimiento no venga acompañada de apoyos especiales del gobierno.

“Sabemos que además de que sí se está construyendo un nuevo bar en esa avenida de la ciudad, y a pesar de que no cuenta con el visto bueno de la mayoría de los habitantes, se está utilizando una licencia que presenta un adeudo de casi un millón de pesos, que no dudamos que se condonarán, pues hay intereses de funcionarios involucrados, por lo que le exigiremos cuentas para que esto no ocurra”, detalló uno de los letreros.