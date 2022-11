La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez, señaló que es evidente que dentro del Congreso de Michoacán no se tiene una buena coordinación dentro de dicha fracción parlamentaria, por lo que afirmó que se debe de tener un trabajo en equipo por parte de los legisladores del tricolor para que puedan actuar como oposición.

Sobre la última reunión como fracción, Hernández Íñiguez comentó que sucedió hace una semana y en ella se abordaron únicamente temas internos administrativos, por lo que tampoco se ha mencionado la posible remoción del diputado Marco Polo Aguirre de la presidencia de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

“El trabajo siempre tiene que ser en equipo, honradamente tengo debo decir que no hay una coordinación como tal, creo que es algo que se ve, ni siquiera que yo lo diga. No hay una cohesión, no hemos tenido ni siquiera una votación donde vayamos de manera unánime, cada quien trae libre albedrió, tiene que haber mejor comunicación”, agregó.