Días después de que la red de mensajería más utilizada en el mundo, WhatsApp, sufriera una caída a nivel global, este lunes su compañera Instagram ha sufrido el mismo problema.

Los reportes han comenzado al llegar poco antes de las 14:00, según apunta DownDetector. El 73% de los informes apuntan a problemas con el inicio de sesión, el 14% ha denunciado que no le carga la red social y el 12% ha advertido de fallos en la aplicación.

La suspensión de una cuenta tiene lugar cuando el perfil en cuestión publica contenido que infringe las normas de la plataforma. Para recuperar la cuenta, la red social da de plazo 30 días para que la persona rechace esa decisión. Durante el tiempo que esté suspendida, el usuario no puede acceder a la red social y sus seguidores no pueden ver su contenido.

No obstante, siendo un fallo del sistema, se entiende que Instagram devolverá las cuentas utilizando otro modo sin esperar a recibir la información de cada uno de los perfiles. La compañía, sin embargo, todavía no se ha pronunciado.

La empresa ha reconocido a través de sus redes sociales que está experimentando dificultades técnicas: “Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias”.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022