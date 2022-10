Una política de desarrollo económico con prioridad a la atracción de inversiones, comprometió este lunes Claudio Méndez Fernández.

Luego de ser presentado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como nuevo secretario de Desarrollo Económico, el funcionario anunció que, en aras de generar sinergias, se establecerá una mesa con actores importantes de las diferentes regiones y sectores productivos para ver dónde se necesita poner mayor énfasis.

Recordó que hay un número importante de migrantes que se han consolidado en Estados Unidos y quienes están dispuestos a invertir en Michoacán basados en una carpeta de negocios, “están dispuestos a invertir no solo en sus localidades, no le vamos a decir no a inversión toda es bienvenida siempre y cuando sea productiva”, resaltó.

Entre los temas que consideró en su agenda de trabajo están el impulso al puerto de Lázaro Cárdenas desde la promoción; alentar el establecimiento de corporativos en la capital michoacana aprovechando la mano de obra calificada con que se cuenta, así como el impulso a la actividad industrial en la Estación Queréndaro con empresas especializadas.

Otro tema de la agenda será el impulsar el tránsito del empleo informal al formal, en coordinación el sector productivo; Méndez Fernández también refirió que la Sedeco continuará trabajando para que los productos hechos en la entidad sean más atractivos en los mercados nacional e internacional mediante el impulso a las figuras legales como las marcas colectivas, denominaciones de origen, así como indicación geográfica para productos como el aguacate.

Cabe señalar que en la experiencia profesional del nuevo titular destaca ser licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; fue coordinador general para la Atención al Migrante Michoacano, diputado a la LXXI Legislatura de Michoacán, subsecretario de Desarrollo Turístico, director general del Instituto del Artesano Michoacano además de secretario de Cultura.