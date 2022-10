En las finanzas del Congreso de Michoacán no existe un superávit, señaló la presidenta del Comité de Control y Administración del Poder Legislativo, Mónica Estela Valdez Pulido, ello tras las afirmaciones en este sentido que realizó el ex presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Fidel Calderón Torreblanca.

De acuerdo a la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), existe un déficit que presenta el Poder Legislativo michoacano que asciende desde los 31 hasta los 35 millones de pesos, sin embargo, se encuentran realizando los ajustes necesarios para que con el cierre de año no se tenga que pedir una ampliación presupuestal.

“Buscaremos reducciones en varios rubros, estamos solicitando un análisis de cómo se cerrará el año, ahorita hay una proyección y en ese sentido ver rubros que no han necesitado su presupuesto y lo usaremos para reducir el déficit. (…) La junta tendrá que revisar y evaluar, por qué a ellos les entrego los documentos, no hay un superávit, por supuesto que no lo hay”, afirmó.

Señaló que también existe un arrastre en el déficit ante el aumento de personal del Congreso Local (capítulo mil), ya que se sindicalizó a más de cien personas durante la pasada legislatura.

Cabe mencionar que el legislador Fidel Calderón Torreblanca, había puntualizado que fueron más de 40 millones de pesos los que supuestamente se encontraban en el superávit del Congreso de Michoacán.