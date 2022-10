Alrededor de 2 mil 400 alumnos de preescolar, primaria y secundaria toman clases en las carpas que la Secretaría de Educación del Estado (SEE) instaló gracias al apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) con el cual se ha mantenido estrecha coordinación para atender los municipios más afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

“Agradecemos el apoyo que nos brinda la Unicef con estos espacios para garantizar que nuestras niñas y niños continúen con sus clases. Sabemos que las necesidades son muchas y es complejo atender todas, pero seguimos trabajando a paso firme”, señaló Yarabí Ávila González, titular de la SEE.

Son 30 aulas móviles donde se atienden a niñas y niños de 30 escuelas que, luego de los informes y peritajes de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), fueron declaradas con los mayores daños, 9 están en Apatzingán, 8 en Aquila y 13 en Coahuayana.

La cifra de escuelas, así como de menores atendidos en estos espacios ha variado, derivado de las solicitudes de escuelas que se han incorporado al reportar sus daños y contar con una carpa en su localidad. De este modo se prevé que pueda seguir variando la cantidad e incluso se gestiona la llegada de más carpas.

Cada aula móvil viene acompañada de 2 kits escolares que contienen material escolar como libretas, juegos de geometría, compases, lápices, plumas, gomas, plumones para pintarrón, reglas para uso de profesores, entre otras cosas.

Esta infraestructura móvil llegó desde Puebla y permanecerá bajo responsabilidad de la SEE, misma que coordinó la instalación a través de la Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa.

Mientras los alumnos no puedan regresar a sus salones, estas carpas se mantendrán como espacios seguros, y cuando ya no se necesiten deberán ser recogidas y entregadas a la SEE, que las guardará hasta que se requieran en otro punto del país.