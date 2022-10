La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Lariza Pérez Campos, informó que la razón de la ausencia de la bancada blanquiazul durante la visita del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue que de último momento se cambió el formato planteado ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Señaló que en primera instancia votó a favor de lo presentado dentro de la JUCOPO, sin embargo, tras la modificación emitió su sufragio en contra, ya que consideró que debía de consultarlo con el resto de los integrantes de la bancada, asimismo, lamentó que esta visita no haya cumplido su propósito y culminara como un acto de precampaña.

Por lo cual, aseveró que el Pleno del Congreso de Michoacán, debe ser utilizado únicamente para legislar y no para actos de campaña o en este caso, de precampaña, de ninguna fuerza política.

“El pleno es un recinto que debe de ser utilizado para lo que es, y no por que esto se haya hecho tiene que venir otro, no estamos de acuerdo y el vacío no fue una intención de pleito”, agregó.