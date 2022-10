Las y los trabajadores del Congreso sindicalizados y de base denuncian hostigamiento laboral por parte de las autoridades de Administración y Finanzas, quienes de manera arbitraria y sin sustento giraron oficios en los que se señalan de supuestas faltas al personal.

Otra vez comenzó la persecución en contra del personal, a través de oficios girados a más del 90 por ciento del personal, en el que se amenaza de posibles descuentos por supuestas faltas, en los cuales vienen incluidos días en los que estaba bloqueado el acceso al Congreso del Estado, e incluso descuentos al personal en días que el edificio estaba cerrado por los cercos de seguridad por las fiestas patrias y se impidió el acceso, o cuando por el temblor se desalojó al personal o cuando los maestros tomaron y se pidió abandonar el edificio.

De igual forma, a todos los trabajadores que presentaron oficios de exento de firmas, también se les giró un oficio en el que se les informa de los descuentos y a los que salieron de comisión para la sesión solemne.

A través de un oficio firmado por José Guadalupe Chávez Andrade, Jefe de Departamento de Recursos Humanos se le informó al personal que con resultado de una supuesta revisión de los reportes de asistencia del periodo del 1 al 29 de septiembre de la presente anualidad, los trabajadores incurrieron en supuestas incidencias de asistencia, sin haber presentado justificación alguna o permiso autorizado por el jefe inmediato superior, cuando en las fechas indicadas el personal estuvo laborado, o bien en su mayoría descontaron el día 15 de septiembre, cuando al edificio central solo se permitió el acceso al personal indispensable para el desarrollo de la sesión, debido a los cercos de seguridad, instalados con motivo de las fiestas patrias.

El personal afectado acudió a recursos humanos para aclarar las faltas señaladas, pero el titular de Recursos Humanos evadió su responsabilidad y designó a su particular, de nombre Daphne, para que ella atendiera al personal, al cual no conoce y no brindó ni aclaró la situación, pese a que los trabajadores pedían que se revisara las cámaras para que se verificara que sí asistieron en las fechas señaladas, o le recordaron los días que se impidió el acceso o se desalojó el edificio impidiendo checar la salida, la persona en referencia, se negó a cualquier posibilidad.

Las autoridades de Administración y Finanzas, con apoyo de algunos diputados están violentando los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución y en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado Michoacán, así como las condiciones generales de trabajo, ya que sin sustento se pretende descontar a los trabajadores.

En el Congreso del Estado, no se paga a los trabajadores horas extras, cuando un empleado labora más de su horario establecido, ni tampoco cuando se labora en días no laborables contemplados en la Ley Federal del Trabajo, ya que cuando hay sesión en esos días el personal de base y sindicalizado asiste y apoya, sin recibir remuneración, pero sí pretenden realizar descuentos de manera arbitraria, sin sustento, violentando una vez más los derechos de la clase trabajadora, en el Poder que debería ser el primero en respetar y hacer cumplir la Ley.

Ante estos constantes atropellos y violaciones a los trabajadores, el STASPLE analiza las acciones legales y sociales que realizarán con sus agremiados, así como promover una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya que es constante el hostigamiento laboral y persecución en contra de los trabajadores de base y sindicalizados del Congreso del Estado, a quienes se les violenta también sus derechos humanos.