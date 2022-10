El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a las y los morelianos, a no dejarse engañar por falsos liderazgos que buscan aprovecharse de la necesidad de la gente, para pedir recursos a cambio de gestionar el servicio de agua potable, cuando la única instancia competente para hacer el cobro, es el OOAPAS.

Durante la gira de trabajo en calles de la colonia Puerto de Buenavista, en donde se llevaron pipas de agua y se supervisó la colocación de calentadores solares a 210 beneficiarios, el alcalde exhortó a las y los vecinos presentes a no entregar dinero a particulares, con la promesa de que recibirán agua potable.

“Quiero ser muy claro, no deben pagarle a nadie que no sea el OOAPAS, porque después va a llegar el Organismo y les va a pedir el pago por la conexión y ustedes van a decir que se lo dieron a “fulano”, pues no: ya se los bailaron”; agregó el alcalde y puntualizó que el otro tema es que el cobro será definido a través de un medidor y la va a controlar la paramunicipal.

Acompañado por Adolfo Torres, secretario de Bien Común y Política Social, Alfonso Martínez reiteró que no debe haber líderes que se quieran apoderar del agua, ya que es un bien de la Nación que le corresponde administrar a instancias debidamente acreditadas para ello.

Por otra parte, el presidente municipal subrayó que el Gobierno Municipal continuará trabajando para garantizar este servicio en todos los rincones de Morelia, sobre todo en aquellos lugares prioritarios.