A pregunta expresa sobre los supuestos motivos de inseguridad en Ciudad Hidalgo que provocarían la cancelación de la tradicional Feria de Todos Santos, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla señaló que desconoce porque no se llevaría a cabo este evento.

Explicó que cada edil es responsable de decidir si se realizará o no algún evento y que, si el alcalde decidió que no se realizaría, pues él no podía interferir.

“Es una decisión del municipio, no tengo información certera, pero es un tema que cada municipio define, ellos tienen la atribución reglamentaria de organizarla”, aseguró

Indicó que como autoridades estatales ellos piden que procure que las fiestas sean familiares, que no se permita la venta de alcohol, que no haya peleas de gallos, ni algo que incite a la violencia.

Cabe señalar que desde hace varias semanas el edil de Hidalgo, José Luis Téllez, reconoció que algunos grupos le exigían permisos para peleas de gallos durante la feria, por lo que al ser rechazados provocarían las amenazas de atentar contra la ciudadanía. Este hecho orilló a que se determinará que no habría Feria de Todos Santos en Ciudad Hidalgo.