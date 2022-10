El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) inauguró su 20ª edición con el estreno en México de la película Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades, del extraordinario director mexicano Alejandro G. Iñárritu, quien presentó su película. Dicha proyección pudo llevarse a cabo con el invaluable apoyo de Netflix.

La Ceremonia de Inauguración, conducida por la actriz Cassandra Ciangherotti y el conductor y especialista en cine Óscar Uriel, contó con la presencia de la fundadora y directora del FICM, Daniela Michel; el presidente del FICM, Alejandro Ramírez; y el vicepresidente del festival, Cuauhtémoc Cárdenas Batel. Asimismo, estuvieron presentes Alfonso Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; María Novaro, y Directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Durante su intervención, Alfonso Martínez Alcazar, presidente municipal de Morelia, reconoció el trabajo de los fundadores del festival, quienes unieron esfuerzos para crear lo que hoy conocemos como el Festival Internacional de Cine de Morelia y que tiene su origen en las Jornadas de Cortometraje Mexicano, que iniciaron en la Cineteca Nacional en 1994.

Asimismo, María Novaro, directora general del IMCINE, reconoció la labor que ha realizado el festival a lo largo de estos veinte años para acercar al público lo mejor del cine contemporáneo y por “acercarnos a un cine diverso y de calidad”. De igual manera, habló de la importancia que le ha dado el FICM al cine clásico y restaurado.

Por su parte, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó el valor cultural del estado de Michoacán, “somos un pueblo orgulloso de nuestra diversidad cultural”, agregó. Aprovechó para hablar de la importancia que ha tenido el cine para el desarrollo cultural de nuestro país y la forma en que el arte nos ha mantenido con la esperanza de encontrar nuevas formas de convivencia.

Durante su participación, Alejandro Ramírez recordó cómo hace veinte años plantearon a las autoridades del estado hacer un nuevo festival de cine que sirviera de plataforma para mostrar el trabajo de cineastas mexicanos, que además sirviera como un punto de encuentro para disfrutar lo mejor del cine mundial, sin imaginar que veinte años después se convertiría en uno de los festivales más importantes de América Latina.

Cuauhtémoc Cárdenas Batel agradeció el trabajo inalcanzable de todos los que han formado parte del equipo de trabajo del festival. De igual forma, destacó la importancia de destinar recursos al desarrollo cultural para ampliar el acceso de esta a la población y construir un México en paz.

Por su parte, Daniela Michel extendió un caluroso agradecimiento a los jurados que han formado parte del festival y presentó a Alejandro González Iñárritu, director de BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades (2022), cinta inaugural de esta vigésima edición.

Durante su participación, el director agradeció la presencia de todos los asistentes y reconoció el trabajo de los fundadores, pues ha sido testigo del crecimiento del festival a lo largo de estos veinte años. En forma de homenaje para el elenco y equipo de producción de la película, Alejandro González Iñárritu invitó a todos a subir al escenario para reconocer el trabajo de todos ellos.

Previo a la función de inauguración, sobre la alfombra roja desfilaron el director de arte Eugenio Caballero, la directora e invitada especial Claire Denis, los actores de la película de inauguración Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Íker Sánchez Solano; entre otros.

El 20° FICM se desarrollará en una versión híbrida con funciones presenciales en la capital michoacana en Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Centro Cultural Universitario y la Plaza Benito Juárez, y funciones virtuales gratuitas a través de Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino.

Este año, la Selección Oficial está conformada por 11 trabajos en la Sección Michoacana (9 cortometrajes y 2 largometrajes), 60 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano (15 de animación, 16 de documental y 28 de ficción), 14 títulos en la Sección de Documental Mexicano y 10 títulos en la Sección de Largometraje Mexicano que suman 94 trabajos de cineastas de distintos estados de la República Mexicana.

La Sección de Largometrajes Mexicano está integrada por: Días borrosos, de Marie Benito; Dos estaciones, de Juan Pablo González; La hija de todas las rabias, de Laura Baumeister; Huesera, de Michelle Garza Cervera: Manto de gemas, de Natalia López Gallardo; El norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Abella; Ruido, de Natalia Beristain; Santa Bárbara, de Anaïs Pareto Onghena; Trigal, de Anabel Caso; y Zapatos rojos, de Carlos Eichelmann Kaiser.

En una gran gala dentro del marco de nuestro 20° aniversario, contaremos con el estreno latinoamericano de Pinocho, del gran Guillermo del Toro, gracias al apoyo de Netflix.

En esta edición tenemos el privilegio de contar entre nuestros invitados de honor al realizador estadounidense ganador del premio Oscar®, Barry Jenkins, que presentará Moonlight (2016), If Beale Street Could Talk (2018), The Underground Railroad (2021) y The Gaze (2021).

La aclamada realizadora francesa Claire Denis presentará un ciclo especial de su extraordinario trabajo.

El legendario productor y realizador con múltiples nominaciones al Oscar®, Frank Marshall, nos acompañará para presentar su documental Jazz Fest: A New Orleans Story (2022), codirigido con Ryan Suffern, así como una función especial de The Other Side of the Wind (2018), la última cinta de Orson Welles, producida por Marshall, y A Final Cut for Orson (2018), de Ryan Suffern

La actriz española Maribel Verdú presentará Raymond y Ray (2022), de Rodrigo García, así como un ciclo especial de su extraordinario trabajo integrado por las películas Blancanieves (2012), de Pablo Berger; El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro, y Siete mesas de billar francés (2007), de Gracia Querejeta.

Igualmente, tendremos el privilegio de contar con la presencia de: Jerry Schatzberg y Pierre Filmon, que presentarán Jerry Schatzberg: Landscape Portrait; Laurent Cantet, que presentará Arthur Rambo; Jeremy Thomas, que presentará Eo, de Jerzy Skolimowksi, cinta premiada en el pasado Festival de Cannes; Luis Mandoki, que presentará Presencias; Fernando León de Aranoa, que presentará su nuevo documental Sintiéndolo mucho; Amy Redford, que presentará Roost; Julie Bertuccelli, que presentará su documental Jane Campion: The Cinema Woman:, y Barnabás Tóth que presentará Those Who Remained.

Gracias al invaluable apoyo de la Cineteca Nacional, Filmoteca de la UNAM, Fundación Televisa, Raul y Rodolfo de Anda/Cinevisión, America Movil, David Agrasánchez/Nuevo Cinema Latino, Sr. Carlos Vasallo, y STPC de la RM, el 20º FICM rendirá tributo al extraordinario realizador mexicano Alejandro Galindo, con un programa de funciones especiales.

Como es tradición, el Festival Internacional de Cine de Morelia presentará el Foro de los Pueblos Indígenas, con la proyección de trabajos de las y los realizadores Xun Sero, Isis Ahumada, Roberto Olivares, Julio César Saavedra Castro, Aracely Méndez, Florencia Gómez Santiz, Xóchitl Enríquez Mendoza, Galileo Beethoven Genaro Domínguez, José Lomas Hervert, y Salvador Martínez Chacruna, además de conservatorios.

Además, en el marco del 20° FICM se llevará a cabo la octava edición de Impulso Morelia. Este año, el panel estará compuesto por Laurent Cantet, ganador de la Palma de Oro de Cannes; Patricia Riggen, reconocida realizadora mexicana; Daniela Alatorre, multipremiada productora y realizadora; Claudia G. Covarrubias, directora de producción y comercialización de los Estudios Churubusco Azteca; Mathilde Henrot, reconocida curadora, programadora y cofundadora del servicio online Festival Scope; Alessandro Raja, destacado programador y cofundador también de Festival Scope; y Kyzza Terrazas, reconocido escritor y cineasta mexicano.

Queremos agradecer al Gobierno del Estado de Michoacán, que como cada año a través de Secretaría de Turismo nos brindan su apoyo incondicional para la realización de este gran Festival Internacional de Cine de Morelia, gracias al secretario Roberto Monroy García y a todo el equipo que conforma la secretaría de turismo.

Agradecemos especialmente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por su amable apoyo. Gran parte de las sedes oficiales del festival son posibles gracias a la enorme disposición del rector, el Dr. Raúl Cárdenas Navarro, a la Secretaría de Difusión y Extensión Universitaria y a todo el personal que hace posible que ocupemos sus espacios durante la duración del festival.

También agradecemos, como siempre, el invaluable y generoso apoyo de las diversas dependencias del Gobierno del Estado de Michoacán, del Honorable Ayuntamiento de Morelia, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, de Cinépolis, del Instituto Mexicano de Cinematografía, de la Cineteca Nacional, de la Dirección General de Actividades Cinematográficas – Filmoteca UNAM, de la Fundación Televisa, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de todos nuestros medios aliados y de cada una de las instancias que hacen posible la realización de este evento.

Asimismo, deseamos brindar un agradecimiento muy especial por todo su apoyo a la Embajada de Francia, a la Embajada de Estados Unidos de América, a la Embajada de Hungría, a la Embajada de España, a UniFrance, a Canal 22, Canal Once, Cinépolis Klic, Cinépolis Distribución, FilminLatino, Sony Pictures Entertainment, Netflix, Piano, Mubi, Universal Pictures, Warner Bros. Pictures México, Walt Disney Company Latin America, Tulip Pictures, Interior XIII, Diamond y Cine Caníbal; así como a Mundet, HSBC, Kansas City Southern de México, Lexus, 400 Conejos y Nespresso.

Agradecemos también al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México con el cual ampliamos nuestra colaboración para promover el reconocimiento de la diversidad, el respeto a las diferencias, la difusión de los principios de igualdad de género y no discriminación, y la prevención de las violencias basadas en el sexo y género. Con estas acciones, el FICM busca difundir formas de desarrollo social y comunitario centrado en las personas, ser un espacio de construcción de otras formas de habitar el cine, centradas en la inclusión, además de un espacio seguro para todas las personas que en él confluyen.