El evento se llevó a cabo el sábado 22 de octubre a las 13:30 horas en el Auditorio del Centro Cultural Universitario, donde se contó con la presencia del director Alejandro G. Iñárritu, los actores Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Íker Sánchez Solano; el diseñador de producción Eugenio Caballero, el coescritor de la película Nicolás Giacobone, la diseñadora de vestuario, Anna Terrazas y el productor Stacy Perskie.



El 20° FICM contará con la presencia del multipremiado director, quien presentará su película —la primera filmada en México desde Amores Perros (2000)— en la ceremonia de inauguración.



Escrita, dirigida y producida por Iñárritu, BARDO, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades es una experiencia épica y visualmente envolvente que contrasta con el viaje personal de Silverio (Daniel Giménez Cacho), un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles. Luego de recibir un prestigioso premio internacional, Silverio se ve obligado a regresar a México, sin saber que este viaje lo llevará a una experiencia existencial. Un viaje en el que sus miedos y recuerdos acechan constantemente el presente, llenando su vida de una sensación de desconcierto y asombro.



Deslizándose entre lo sublime y lo ridículo, lo íntimo y épico, lo absurdo y doloroso, Silverio se enfrenta a preguntas universales sobre la identidad fracturada, la sensación inefable del desplazamiento, la paternidad y el espejismo del éxito, así como la violencia, la migración desesperada, la historia de México y la mortalidad; en conclusión, lo que significa ser humano en estos tiempos tan peculiares.







“Mi familia y yo dejamos la Ciudad de México y emigramos a California hace 21 años. Dejar atrás tu país conlleva esperanzas y planes para el futuro, pero inevitablemente, también incertidumbre, contradicciones y paradojas. Migrar es una forma de morir, de renacer y reinventarse muchas veces. A los 59 años, la migración última y definitiva se acerca: la muerte, frontera inevitable que no pide pasaporte, te obliga en ocasiones a poner las cosas en orden. O al menos intentarlo. Sentí la necesidad de mirar hacia adentro y explorar algunas de esas experiencias y circunstancias que nos han ido moldeando durante las últimas dos décadas. Los recuerdos y las emociones de diferentes tiempos y espacios han aparecido en un orden no cronológico y están todos entrelazados”, escribe Alejandro G. Iñárritu sobre lo que inspiró BARDO.



“La memoria carece de verdad. Sólo posee convicción emocional. Es la verdad de esa emoción la que me propuse buscar en el enorme cajón de quimeras que he estado cargando. Las cosas que antes eran pesadas se volvieron más ligeras y graciosas. Esto es BARDO: el espacio intermedio. Un lugar donde las cosas mueren, vuelven a la vida y se transforman en un estado de incertidumbre perpetua”, agrega el director.



BARDO, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades es protagonizada por el actor mexicano Daniel Giménez Cacho, la actriz argentina Griselda Siciliani, la actriz mexicana Ximena Lamadrid y el actor mexicano Íker Sánchez Solano. Cuenta con la participación del cinefotógrafo nominado al Oscar®, Darius Khondji (Amour, Se7en); el guionista ganador del Oscar®, Nicolás Giacobone (Birdman: o (la inesperada virtud de la ignorancia), Biutiful); el diseñador de producción ganador del Oscar®, Eugenio Caballero (ROMA, El laberinto del fauno); y la diseñadora de vestuario Anna Terrazas (The Deuce, ROMA).



“BARDO es, simultáneamente, un acto de realismo extremo y de fantasía visionaria. Silverio documenta lo que mira, pero no domina su conciencia. Se atreve a cuestionarse, con tal franqueza que no obtiene respuestas. Su testamento está hecho de preguntas. Como otros maestros de su arte (Fellini, Buñuel, Kurosawa), Iñárritu sabe que la realidad se apoya en conjeturas, ilusiones, misterios de la mente. Bardo pone ante nuestros ojos un raro milagro: la vida interior de la verdad”.

—Juan Villoro (The Washington Post), escritor y periodista



Sobre Alejandro G. Iñárritu

El director, escritor y productor ganador del Premio de la Academia®, Alejandro G. Iñárritu, es uno de los cineastas más respetados. Su influyente trabajo explora la condición humana con audacia cinematográfica y una gramática visual profundamente conmovedora. En una carrera marcada por el éxito comercial y de la crítica, Iñárritu fue el primer cineasta mexicano en ser nominado a director o productor en la historia de los Premios de la Academia®, en ganar un Premio de la Academia® al Mejor Guion Original y a la Mejor Película, y en recibir el Premio al Mejor Director en Cannes. Hizo su debut como director de largometraje en el año 2000 con Amores Perros, nominada al Premio de la Academia®, un drama que exploró la sociedad mexicana a través de la perspectiva de tres historias entrelazadas y conectadas por



un accidente automovilístico en la Ciudad de México. Le siguió 21 gramos, aclamada por la crítica, que recibió nominaciones al Premio de la Academia®, por las actuaciones de Naomi Watts y Benicio del Toro. Babel completó la “Trilogía de la muerte” de Iñárritu, obteniendo siete nominaciones a los Premios de la Academia® y ganándole a Iñárritu el premio al Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes de 2006. Biutiful fue nominada en 2011 a Mejor Película en Lengua Extranjera en los Globos de Oro®, Premios BAFTA y Premios de la Academia®, además de recibir una nominación por la actuación de Javier Bardem como Mejor Actor. En 2015, Iñárritu ganó el Premio de la Academia® al Mejor Director por Birdman: (o la inesperada virtud de la ignorancia). La comedia negra, que también coescribió y produjo, ganó un total de cuatro Premios de la Academia® en la 87ª ceremonia anual, incluidos Mejor Película, Mejor Guion Original y Mejor Fotografía para Emmanuel Lubezki,



además de obtener cuatro nominaciones adicionales, entre ellas para Michael Keaton como Mejor Actor. Al año siguiente, Iñárritu ganó su segundo Premio de la Academia® al Mejor Director por El renacido, protagonizada por Leonardo DiCaprio, quien ganó el Premio de la Academia® al Mejor Actor por su actuación. La película, que también produjo y coescribió con Mark L. Smith, captura heroicamente la poderosa historia de venganza de un hombre en el desgarrador telón de fondo de la frontera estadounidense del siglo XIX. En 2017, su instalación de realidad virtual visionaria y visceralmente impactante, CARNE y ARENA (Virtualmente presente, físicamente invisible), se presentó en el Festival de Cannes con elogios de la crítica internacional, el primer proyecto de realidad virtual elegido como parte de la selección oficial del festival. La instalación fue exhibida en Fondazione Prada, en Milán; LACMA, en Los Ángeles; Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la Ciudad de México; y en varias partes del mundo. Con un arte singular y emocionalmente resonante basado en una profunda comprensión emocional, Iñárritu es mundialmente considerado como un maestro del cine. Comenzó su carrera como locutor y director de radio en la estación de rock mexicana WFM antes de escribir, producir y dirigir cortometrajes y comerciales bajo su compañía Z Films.



El 20° FICM se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre en la capital Michoacana. Para mayor información visita moreliafilmfest.com.