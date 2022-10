El Congreso de Michoacán no está en desacato ante el mandato que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización del aborto, consideró la diputada Luz María García García, integrante del Partido Encuentro Solidaria (PES), además lapidó que esta disposición no se acatará en la entidad, y es que señaló que la SCJN no puede obligarles a legislar a favor de ese tema.

Además, puntualizó que existió un condicionante para que se retirara de la orden del día el dictamen del tema del aborto, ya que expresó que a cambio, se tuvo que dejar de lado también el que abordaba la objeción de conciencia.

La diputada del PES comentó que el dictamen del aborto debió de haberse trabajado en comisiones unidas de Justicia y de Salud, al considerar que también es un tema de salud pública, sin embargo, reiteró que no pasará dentro del pleno Legislativo alguna reforma en torno al aborto.

Cabe destacar que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Hernández Peña, descartó que las manifestaciones registradas hayan influido para realizar las modificaciones a la orden del día de la sesión extraordinaria.