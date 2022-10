Vianey Cubillo Rodríguez pudo recuperar la vista de su ojo izquierdo con una cirugía correctiva de cataratas realizada por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Con ello, el Gobierno de Michoacán busca devolver la vista a los pacientes con cataratas que no cuentan con seguridad social.

Así como Vianey Cubillo, otras 29 personas podrán recuperar la vista durante las Jornadas Correctivas de Cataratas, realizadas por oftalmólogos del Hospital General “Dr. Miguel Silva” de Morelia, del 18 al 19 de octubre.

Señalar que, con una revisión oftalmológica al año, se pueden diagnosticar de forma temprana las cataratas, una de las principales causas de ceguera en la población, sobre todo en los adultos mayores.

La mujer originaria de Lázaro Cárdenas fue diagnosticada con cataratas hace más de ocho años, sin embargo, por el alto costo de la operación en hospitales privados, desistió de realizársela, afectando su calidad de vida, pues poco a poco comenzó a perder visibilidad.

Inseguridad, temor y tristeza, fueron los sentimientos que Vianey Cubillo tuvo durante el tiempo que presentó problemas visuales, hasta que el Gobierno de Michoacán reactivó después de dos años, las jornadas correctivas gratuitas.

“A mí ya me daba miedo andar en la calle porque ya no veía bien y cada rato me tropezaba, entonces surgió la oportunidad de operarme sin costo porque mi familia de Uruapan me contó sobre estas jornadas, fuimos a pedir informes y ahora estoy aquí saliendo del quirófano , estoy muy agradecida por el trato y atención que me dieron”, compartió la beneficiaria.