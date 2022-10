Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidieron en señalar que a un año de que se anunció el llamado Plan de Apoyo a Michoacán, no hay resultados, por el contrario, el estado sigue abandonado por la Federación.

Al fijar el posicionamiento semanal en conferencia de prensa, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, refirió que el 9 de octubre de 2021, el Presidente de México y su gabinete estuvieron en esta ciudad, y se comprometieron a enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, trasladar la sede del Seguro Social y concretar la federalización educativa.

“Entonces, a un año, no preguntamos, en dónde están los resultados de este Plan, ¿ya se federalizó la nómina educativa?, No. ¿Ya se garantizó la paz, la tranquilidad y el restablecimiento social en Michoacán? No, al contrario, todos los días siguen los hechos violentos, ¿Ya se trasladaron las oficinas del IMSS al estado?, No. Nos damos cuenta de que no ha aterrizado nada”, sostuvo Ocampo.