El párroco de Chucándiro Jesús Alfredo Gallegos Lara, el “Padre Pistolas”, aseguró que no ha sido suspendido y que, pese al comunicado emitido por la Arquidiócesis de Morelia, él continúa oficiando misas y realizando sus funciones religiosas.

A través de un video difundido en redes sociales, el sacerdote del Templo de San Nicolás de Tolentino indicó que el documento difundido es falso, ya que no cuenta con la firma del Arzobispo Carlos Garfias.

Señaló que el oficio fue emitido por sacerdotes que le querían quitar sus funciones como sacerdote, quienes tienen acceso a la papelería y falsificaron el documento, mismo que dijo podría incluso usar como prueba para meterlos a la cárcel.

“La envidia es el asunto, porque yo gano mucho dinero, soy popular, la gente me regala cosas, como este cinturón de mil 500 dólares, algunas pistolas me las han regalado la gente. Yo nunca me he metido con ninguna mujer, nunca me he emborrachado, no dejo de ayudar a la gente”, expuso.