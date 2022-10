Gracias al invaluable apoyo y la generosidad de la Embajada de Hungría en México, la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM)contará con la presencia del cineasta Barnabás Tóth, quien presentará su película Those Who Remained y ofrecerá la charla “El cine contemporáneo húngaro – coloquio con el cineasta Barnabás Tóth”.

Barnabás Tóth (Estrasburgo, Francia, 1977) es un escritor, director y actor húngaro, preseleccionado para los Óscar® en dos ocasiones. Nacido en Francia, regresó a Hungría en su juventud y estudió actuación, y después producción y dirección en la Universidad de Artes Teatrales y Cinematográficas de Budapest. Trabaja también para la televisión. Entre su filmografía se encuentran Chuchotage (Susotázs) (2018), Operation Stone (Van egy határ) (2017), The Leaving (Az elmenetel) (2015), My Guide (Újratervezés) (2013), Location Hunting 2 (Terep Szemle 2) ( 2011), Camembert Rose (Rózsaszín sajt) (2009), One Vote (Egy szavazat) (2006), Otograph (Autogram) (2005), Getting Even (Szerelem Meg Hal) (2005), On a Train (Vonaton) (2003).

Those Who Remained cuenta la historia, en la Budapest de posguerra, de Aládar, un hombre solitario de 42 años que perdió a su esposa e hijos en los campos de concentración, y trabaja como ginecólogo. Klára es una chica huérfana de 16 años que no ha tenido su periodo aún. Cuando su abuela la lleva a una consulta médica con él, ambos encuentran en el otro aquello que tanta falta les ha hecho por años.

Those Who Remained se proyectará el jueves 27 de octubre a las 21:30 horas en la sala 3 de Cinépolis Morelia Centro. Dicha función contará con la presencia del director Barnabás Tóth. Asimismo se proyectará el viernes 28 de octubre a las 18:30 horas en el Centro Cultural Universitario.

“El cine contemporáneo húngaro – coloquio con el cineasta Barnabás Tóth” se llevará a cabo el viernes 28 de octubre a las 11:00 horas en la sala 1 de Cinépolis Morelia Centro.

El #20FICM se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre en funciones presenciales en Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Centro Cultural Universitario y Plaza Benito Juárez, en la ciudad de Morelia, y en funciones virtuales a través de Canal 22, Cinépolis Klic y FilminLatino.