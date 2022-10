No habrá más programa “Borrón y cuenta nueva” en el estado de Michoacán, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, durante su reunión de trabajo con las comisiones Programación Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda y Deuda Pública del Congreso Local.

Y es que consideró que resulta injusto para la ciudadanía que cumple con los pagos de la tenencia en tiempo y forma que se otorgue esta tolerancia para los morosos de dichos pagos, quienes hasta cierto punto se confían en que existe este periodo de pago sin recargos.

Por lo cual, afirmó que por lo menos durante el sexenio del Gobierno del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado, no se implementará de nueva cuenta este programa, ello pese a la buena recaudación que generó durante el año 2021 y que ayudó al arranque de dicha administración.

“Ya no más borrón y cuenta nueva, el que hicimos fue por necesidad de recaudar y salir el 2021, se amplió el 2022 45 o 60 días, pero la gente que ha cumplido, no se vale que estemos premiando a los morosos y desde mi punto de vista, Borrón y cuenta nueva ya no más en los próximos cinco años”, lapidó.