No son los tiempos de Calderón, ni de Peña Nieto; donde buscaron legitimar con el Ejército lo que no pudieron lograr en las urnas. Sin embargo, hoy sabemos que esos gobiernos estaban aliados con la delincuencia organizada y no con los intereses populares, recalcó Juan Pablo Celis Silva, Presidente de Morena en Michoacán.

“Aplaudimos la decisión de los legisladores de la transformación por aprobar la reforma para que las Fuerzas Armadas salvaguarden la seguridad del pueblo y se continúe estableciendo el cambio verdadero por el que tanto hemos luchado”, expresó Celis Silva.

Asimismo, enfatizó en que la colaboración con los ayuntamientos y la federación se ha logrado disminuir un 30 por ciento de víctimas de homicidio doloso en Michoacán, por lo que el Gobierno del Estado demuestra que la estrategia de coordinación ha logrado coadyuvar a la seguridad en distintos puntos de la geografía michoacana.