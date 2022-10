La política Cero Impunidad aplicada por el Gobierno de México permitió la detención de 24 feminicidas en una semana, en diferentes entidades.

El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, presentó el informe semanal de la estrategia durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que fueron capturados Daly Ariadna “N”, Juan Carlos “N” y Argenis “N”, acusados de lesiones contra un menor de edad y por el feminicidio de Elizabeth “N”, subdirectora de una escuela en Xalapa, Veracruz.

Las indagatorias señalan que el posible móvil fue una venganza por problemas de carácter laboral con la víctima.

Asimismo, expuso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la policía municipal de San Mateo Atenco detuvieron a Lev Norman “N”, quien tras un desafío de un videojuego asesinó y desmembró a Lucero “N”.

Resaltó que los feminicidas fueron detenidos del 7 al 12 de octubre: dos en el Estado de México, cuatro en Chihuahua, una en Chiapas, dos en Puebla, cuatro en Veracruz, cinco en la Ciudad de México, uno en Baja California, tres en Jalisco y dos en Michoacán.

Mejía Berdeja dijo que del 6 al 12 de octubre se detuvieron 8 mil 269 personas por diversos delitos.

Comentó que la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, remitió a Adriel “N” y Miguel “N” a un Tribunal de Arizona; el primero de ellos por violación equiparada y secuestro, el segundo por abuso sexual a menores.

Dio cuenta de la captura de siete secuestradores y el rescate de un menor de edad, en Huehuetoca, Estado de México, quien fue sustraído en la colonia Centro, de ese municipio, cuando se dirigía a la escuela con su madre. Por él pedían 4 millones de pesos como rescate.

Indicó que también fue arrestado Carlos Augusto “N”, alias “El Gafe”, líder regional del

Cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y el Salto, en aquella entidad; se le vincula con homicidios y secuestros; coordinar células de narcomenudeo, sicarios, halcones y reclutamiento en diferentes estados.

Se le relaciona con los hechos ocurridos el 2 de octubre en el centro comercial Landmark, en Zapopan, donde murió una persona. Por este caso, fueron vinculados a proceso Luis Raúl “N” y Everardo “N” por el homicidio de un escolta que estaba en ese lugar.

Otras detenciones notables, indicó, son las de Horacio “N”, Selene “N” y Lidia “N”, responsables del homicidio por omisión de la menor Camila “N”.

La madre de la menor de edad la llevó para atención médica, pero fue declarada muerta en un primer certificado de defunción; durante el velorio mostró signos de vida, fue trasladada al hospital, pero falleció.

Por el caso del desplome de un tanque elevado, detalló que en Texmelucan, Puebla, se detuvo a Julio César “N” y Heriberto “N”, director de Protección Civil y secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente, acusados de homicidio, lesiones y daños en propiedad.

Dijo que en un operativo que coordinó la Guardia Nacional con la Fiscalía General de Justicia de Sonora y las autoridades locales, se liberó la carretera federal número 15, en dicha entidad, en la cual durante 10 años se realizaron bloqueos en tres puntos en Vícam y en Estación Oro, territorio Yaqui. Fueron capturadas 24 personas.

Arrestan a generadores de violencia

El subsecretario relató que derivado de acciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y fuerzas de seguridad local, entre el 4 y 10 de octubre fueron detenidos 24 generadores de violencia, a quienes les aseguraron armas y equipo balístico en diversas zonas del país.

Los operativos fueron en Jiquipilas, Chiapas; Tula, Hidalgo; Nuevo Laredo, Río Bravo y Miguel Alemán, Tamaulipas, así como en Mexicali, Baja California.

Comunicó que como resultado de operativos de la Secretaría de Marina (SEMAR) se logró la detención de cuatro personas, quienes portaban dos armas largas, 10 cargadores, dos cartuchos, un vehículo, 40 dosis de mariguana y 48 dosis de metanfetaminas.

Con relación a las vinculaciones relevantes, el funcionario destacó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso penal de César Augusto “N”, por el delito de secuestro agravado en contra de Sandra Elizabeth “N”, hecho que ocurrió en Amozoc.

Destacó sentencias relevantes: 41 años de prisión para Erika “N” por los delitos de violación, pornografía infantil y corrupción de menores; 43 años para Mario “N”, por el asesinato de un ex candidato a la presidencia municipal de Amecameca, Juan Bautista Morales.

Además, 42 años para Gerardo “N”, ex alcalde de Zinacantepec, Estado de México, por la tentativa de homicidio contra el ex primer regidor de ese municipio.

En la Ciudad de México se alcanzaron sentencias que van de los 46 a los 82 años de prisión, por los delitos de homicidio y secuestro.

Reportó el caso de San Miguel Totolapan, Guerrero, en el que fueron asesinadas 20 personas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su padre ex alcalde también de ese municipio.

Resaltó que se había solicitado una orden de cateo a la Jueza de Control, Isis Peralta Salvador, donde se tenía evidencia de varias personas privadas de la libertad; sin embargo, la diligencia se autorizó dos días después.