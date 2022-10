El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, en su conferencia mañanera, que su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, no aspira a ningún cargo político.

El mandatario dijo que su cónyuge, en su momento dará a conocer eso.

Sin que mediara pregunta, López Obrador añadió que una vez concluido su mandato, se va a su finca en Palenque.

“Aprovecho para decir que no aspira a ningún cargo, y en su momento, lo va a decir (ella), así como dijo que no sería primera dama, porque todas las mujeres son primeras damas, y que se iba a seguir dedicando como a su trabajo como investigadora, así también nosotros terminamos, en mi caso en menos, de dos años, y me voy a Palenque”.

Sin embargo, el mandatario dijo que su esposa le ha dado conocer que quiere seguir con su trabajo, pero no quiso dar más detalles pues dijo que ella podría molestarde pues es una mujer con su propio criterio.

“Ella va a seguir como maestra y como investigadora, eso es lo que me ha dicho; y en su momento creo que lo va a expresar. Ya no quiero hablar más porque es una mujer con criterio, independiente, y no me vaya a reclamar de que para qué estoy de vocero, de zalamero, dirían en mi pueblo”, mencionó entre risas.