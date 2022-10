Ante los señalamientos que se han emitido en su contra por ciertos actores políticos que actualmente se encuentran desempeñándose en el Gobierno del Estado de Michoacán o representan al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el ex mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que la mayoría de ellos formó parte de su gabinete, por lo que acusarlo de corrupto es “morderse la lengua”.

“Todos trabajaban conmigo y ahora me acusan de corrupto, se muerden la lengua y les escurre la sangre, (…) la mitad del gabinete de esta copia mal hecha del Gobierno de Michoacán trabajaban conmigo, piensan que si me critican y me calumnian y hablan mal de mi, se va cortar en la mente y en la piel, pero no se pueden deshacer de mi, duermen, sueñan conmigo, hasta el Juanito Bedolla hace lo mismo”, aseveró.

En este sentido, señaló que se encuentran tan limitados en sus logros de gobierno que prefieren hacer dichas declaraciones donde se le acusa de diferentes delitos para llamar la atención, puntualizando que los secretarios mal informan al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre diversos asuntos, tal y como lo es la situación de los distribuidores viales.

Y es que el perredista acotó que el supuesto adelanto que se dio durante su administración fue dispersado de acuerdo a los dictámenes del proyecto, por lo que el restante que fue pagado corresponde a la administración morenista.

“No se de donde sacan la información, si hay un poco de seriedad el secretario de obras públicas debería de precisar las cosas, les compra información incorrecta (el gobernador), (…) les da envidia por que nunca van a poder ser como yo, y eso los corroe, (…) quiero que le vaya bien a Michoacán pero no cumplen su palabra y desde el segundo día he sido blanco de ataques todos los días, eso a mi no me va amilanar, no me asusta y los voy a enfrentar en el terreno que quiera”, concluyó el ex gobernador.